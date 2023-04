Gratilog.net, rien que des freewares Passionnée par le Web et l'informatique, j'ai sélectionné pour vous plus de 2000 freewares pour une utilisation personnelle (et quelquefois même professionnelle à vérifier dans la licence). J'ai basé la classification de ces logiciels gratuits sur la langue (français/anglais) car je veux simplifier la vie de ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais. L'anglais est encore trop souvent un frein à l'usage de l'informatique par le grand public. J'ai moi-même traduit certains logiciels et je le précise dans ce cas. Je veux par ce site prouver que l'on peut posséder un ordinateur sous Windows entièrement fonctionnel et protégé sans acheter de logiciels onéreux. On trouve quasiment tout en logiciel gratuit. Ainsi l'informatique peut devenir un outil ou un plaisir abordable pour tous. Et comme l'objectif de ce site est uniquement de partager mes découvertes et d'aider les autres, aucune publicité ne s'affiche sur ce site. Ma seule récompense c'est vos mails d'encouragements. En cas de problème, lire la FAQ ou poser vos questions sur le forum. Le forum est aussi le lieu idéal pour parler des freewares que vous aimez. De nouveaux logiciels gratuits y sont régulièrement présentés en complément de ceux présentés dans la base de données du site. Bonne visite sur Gratilog.net, le catalogue des logiciels gratuits. Ces logiciels ne sont que pour Windows. Je remercie sincèrement les auteurs de tous ces programmes gratuits pour tout le temps qu'ils ont passé pour développer ces logiciels et nous offrir ces beaux cadeaux. Sylvie Pierrard